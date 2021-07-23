У "Борисполі" виявили понад 10 тонн контрабандних цигарок. Причетні митники

СБУ встановила, що до організації каналу контрабанди причетні декілька посадовців київської митниці.

"Учасники схеми планували нелегально переправляти з однієї з країн Близького Сходу до ЄС оптові партії тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору. Для приховування продукції, ділки вносили недостовірні відомості до митних декларацій", - розповіли в службі.

За даними СБУ, після переміщення контрабанди через держкордон зловмисники планували приховано переправляти її до ЄС поза пунктами пропуску. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом контрабанди та зловживання службовим становищем.

"Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та учасників протиправної діяльності", - додали в спецслужбі.