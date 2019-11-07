В Борисполе из-под стражи сбежал россиянин

В Борисполе в четверг, 7 ноября, во время доставки в изолятор временного содержания сбежал из-под стражи гражданин Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как сообщается, 51-летний россиянин был задержан правоохранителями в международном аэропорту "Борисполь". В отношении иностранца был составлен протокол задержания для дальнейшей экстрадиции в Россию, после чего его должны были доставить в изолятор временного содержания.

"Во время доставки иностранца-злоумышленника в ИВС, он совершил побег. Был одет: спортивный костюм черного цвета, коричневая куртка. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета", - отметили в полиции.

Кроме того, по факту побега россиянина из-под стражи руководство полиции Киевской области назначило служебное расследование. Сейчас ведутся поиски беглеца.

Фото: гражданин РФ, сбежавший из-под стражи (kv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре во время следования железнодорожного караула один из заключенных попробовал скрыться от правоохранителей. В результате инцидента погиб один военнослужащий Национальной гвардии.

Также РБК-Украина писало, что 31 августа в Винницкой области из Ладыжинского предприятия, где осужденные проходят социальную реабилитацию, убежал заключенный, осужденный за кражу к четырем годам лишения свободы.