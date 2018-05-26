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В "Борисполе" иностранец сообщил, что является террористом

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 13:46
Фото: задержанный иностранец (facebook.com/oleh.slobodyan)
Фото: задержанный иностранец (facebook.com/oleh.slobodyan)

Информация о причастности мужчины к террористическим организациям проверяется

Утром сегодня, 26 мая, в Терминале D аэропорта "Борисполь" во время посадки на рейс в Стокгольм один из пассажиров заявил, что является террористом. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян на своей странице в Facebook.

Мужчина является гражданином Ирана, он следовал транзитом из Тегерана.

"Человек задержан группой реагирования отдела пограничной службы. Багаж пассажира освидетельствован с использованием служебной собаки, натренированной на обнаружение взрывчатки. Информация о причастности данного гражданина к террористическим организациям проверяется. Вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции", - сообщил Слободян.

Напомним, ранее сегодня Слободян сообщил, что представители ГПСУ задержали уроженца Ливана, который прибыл на финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 в Киев. Мужчина числился в базе данных Интерпола.

По состоянию на утро пограничники оформили почти 10 тысяч гостей и болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве.

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, Борисполь, террористы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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