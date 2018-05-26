У "Борисполі" іноземець повідомив, що є терористом

Інформація про причетність чоловіка до терористичних організацій перевіряється

Вранці сьогодні, 26 травня, у Терміналі D аеропорту "Бориспіль" під час посадки на рейс до Стокгольму один із пасажирів заявив, що є терористом. Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік є громадянином Ірану, він слідував транзитом з Тегерану.

"Особа затримана групою реагування відділу прикордонної служби. Багаж пасажира оглянутий із використанням службової собаки, натренованої на виявлення вибухівки. Інформація про причетність даного громадянина до терористичних організацій перевіряється. Викликана слідчо-оперативна група Національноі поліції", - повідомив Слободян.

Нагадаємо, раніше сьогодні Слободян повідомив, що представники ДПСУ затримали уродженця Лівану, який прибув на фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018 в Київ. Чоловік значився у базі даних Інтерполу.

Станом на ранок прикордонники оформили майже 10 тисяч гостей та вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві.