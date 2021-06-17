В "Борисполе" все еще ищут взрывчатку. Аэропорт работу не прекращает
Правоохранители проверяют информацию о минировании аэропорта "Борисполь". Аэропорт работает в штатном режиме, но на его территории работают полиция и взрывотехники.
Об этом РБК-Украина сказали в пресс-службе полиции Киевской области.
Как рассказали в полиции, по состоянию на сейчас завершено обследование помещений на территории аэропорта. Однако правоохранители также проверяют самолеты, прибывающие в аэропорт или отправляющиеся из него.
В то же время, как отметили в полиции, аэропорт продолжает работать в штатном режиме, его работа не прекращалась.
Никаких взрывоопасных предметов на территории аэропорта пока не нашли.
О минировании аэропорта стало известно сегодня утром. На электронный адрес полиции около 10 часов поступило анонимное сообщение о минировании ряда объектов на территории Киева и Киевской области, в частности одного из самолетов в аэропорту "Борисполь".