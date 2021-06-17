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У "Борисполі" досі шукають вибухівку. Аеропорт роботу не припиняє

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Бориспіль, Четвер 17 червня 2021 17:46
У "Борисполі" досі шукають вибухівку. Аеропорт роботу не припиняє Фото: аеропорт "Бориспіль" замінували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування аеропорту "Бориспіль". Аеропорт працює у штатному режимі, але на його території працюють поліція та вибухотехніки.

Про це РБК-Україна сказали в прес-службі поліції Київської області.

Як розповіли в поліції, наразі завершено обстеження приміщень на території аеропорту. Однак правоохоронці також перевіряють літаки, які прибувають в аеропорт або відправляються з нього.

Водночас, як зазначили в поліції, аеропорт продовжує працювати у штатному режимі, його робота не припинялася.

Жодних вибухонебезпечних предметів на території аеропорту поки не знайшли.

Про мінування аеропорту стало відомо сьогодні вранці. На електронну адресу поліції близько 10-ї години надійшло анонімне повідомлення про замінування низки об'єктів на території Києва та Київської області, зокрема одного із літаків в аеропорту "Бориспіль".

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полиция мінування аэропорт Борисполь
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У "Борисполі" досі шукають вибухівку. Аеропорт роботу не припиняє
У "Борисполі" досі шукають вибухівку. Аеропорт роботу не припиняє
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