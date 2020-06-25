Борисполь не развивается из-за коррупции, местной власти нужна перезагрузка, - Грощенко

Фото: Александр Грощенко (unn.com.ua)

Представители малого и среднего бизнеса требуют перезагрузки органов местного самоуправления

Нынешняя местная власть превратила Борисполь в один из самых коррумпированных городов Киевской области. Представители малого и среднего бизнеса требуют перезагрузки органов местного самоуправления.

Об этом заявил общественный деятель и предприниматель Александр Грощенко по итогам заседания регламентной комиссии Бориспольского горсовета.

Напомним, 23 июня состоялось заседание регламентной комиссии местного горсовета, на котором бизнесмены уличили чиновников в коррупции и потребовали отстранить задержанного за взятку чиновника на время следствия.

"Город с высочайшим экономическим потенциалом который год не развивается. Местные чиновники не выполнили ни одного обещания и попросту превратили Борисполь в собственную "кормушку". Регулярно на протяжении года появляется разного рода информация о задержание или вручение подозрения местным чиновникам и депутатам из Борисполя или района. Там, где есть коррупция - нет инвесторов", - отметил он.

По словам Грощенко, в соседнем городе Бровары на период 31.12.2019 года объем прямых инвестиций составил 114 млн долларов. Среди городов Киевской области - занимает лидирующие позиции.

Бизнесмен также отметил, что вслед за полной политической перезагрузкой Украины в 2019 году от старых элит должны очиститься органы местного самоуправления.

"Кредит доверия к чиновникам, которые годами держались за власть, исчерпан. Почти год назад граждане Украины это доказали. Для эффективного и честного народовластия необходимо сменить коррумпированные местные советы, которые десятилетиями выкачивают ресурсы местных бюджетов", - заявил он.

Грощенко также напомнил, что местные депутаты не одну каденцию избираются в Бориспольский совет, кроме того, некоторые из них не единожды фигурировали в коррупционных скандалах.

"Жители Борисполя не согласны с тем, что визитной карточкой нашего города стала коррупция. Эти должностные лица уже показали все, на что были способны. Поэтому на предстоящих выборах у нас есть возможность, чтобы изменить систему и вернуть доверие инвесторов. К тому же в новом избранном совете первой необходимостью будет пересмотр генерального плана и создания стратегии развития города в составе будущего ОТГ", - резюмировал бизнесмен.

Напомним, ранее Грощенко заявлял, что международный аэропорт “Борисполь” необходимо исключить из состава Горской ОТГ и вернуть городу Борисполь.

Также сообщалось, что 19 июня в Борисполе произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Полиция начала расследование.

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Автор: РБК-Украина