Бориспіль не розвивається через корупцію, місцевій владі потрібне перезавантаження, - Грощенко

Фото: Олександр Грощенко (unn.com.ua)

Представники малого та середнього бізнесу вимагають перезавантаження органів місцевого самоврядування

Нинішня місцева влада перетворила Бориспіль в один з найбільш корумпованих міст Київської області. Представники малого та середнього бізнесу вимагають перезавантаження органів місцевого самоврядування.

Про це заявив громадський діяч та підприємець Олександр Грощенко за підсумками засідання регламентної комісії Бориспільської міськради.

Нагадаємо, 23 червня відбулося засідання регламентної комісії місцевої міськради, на якому бізнесмени викрили чиновників у корупції і закликали усунути затриманого за хабар чиновника на час слідства.

"Місто з високим економічним потенціалом який рік не розвивається. Місцеві чиновники не виконали жодної обіцянки і просто перетворили Бориспіль у власну "годівницю". Регулярно протягом року з'являється різного роду інформація про затримання або вручення підозри місцевим чиновникам і депутатам з Борисполя або району. Там, де є корупція - ні інвесторів", - зазначив він.

За словами Грощенка, в сусідньому місті Бровари на період 31.12.2019 року обсяг прямих інвестицій склав 114 млн доларів. Серед міст Київської області - Бориспыль займає лідируючі позиції.

Бізнесмен також зазначив, що слідом за повним політичним перезавантаженням України у 2019 році від старих еліт повинні очиститися органи місцевого самоврядування.

"Кредит довіри до чиновників, які роками трималися за владу, вичерпаний. Майже рік тому громадяни України довели це. Для ефективного та чесного народовладдя необхідно змінити корумповані місцеві ради, які десятиліттями викачують ресурси місцевих бюджетів", - заявив він.

Грощенко також нагадав, що місцеві депутати не одну каденцію обираються в Бориспільський рада, крім того, деякі з них не раз фігурували в корупційних скандалах.

"Жителі Борисполя не згодні з тим, що візитною карткою нашого міста стала корупція. Ці посадові особи вже показали все, на що були здатні. Тому на майбутніх виборах у нас є можливість, щоб змінити систему і повернути довіру інвесторів. До того ж в новому обраному раді першою необхідністю буде перегляд генерального плану і створення стратегії розвитку міста у складі майбутнього ВІДГ", - резюмував бізнесмен.

Нагадаємо, раніше Грощенко заявляв, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" необхідно виключити зі складу Горської ВІДГ і повернути місту Бориспіль.

Також повідомлялося, що 19 червня в Борисполі стався вибух, в результаті якого загинула людина. Поліція почала розслідування.

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Автор: РБК-Україна