У "Бориспіль" прибув літак із засобами захисту для 10 тисяч медиків

Фото: прибув літак (t.me/vladyslavkryklii/110)

Раніше повідомлялося про прибуття в Україну 10 тонн гумпомощи з ОАЕ

В аеропорт "Бориспіль" прибув літак з гуманітарною допомогою для боротьби з коронавірусом. Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій Telegram.

За його словами, серед іншого гуманітарний вантаж складається з засобів захисту для 10 тисяч медпрацівників.

"Аеропорт "Бориспіль" зараз приймає літаки з гуманітарним вантажем - цей літак доставив серед іншого засобу захисту 10000 медиків, і літаки, що здійснюють комерційні вантажні перевезення", - написав Криклій.

Також міністр зазначив, що регулярні пасажирські авіаперевезення будуть відновлені, як тільки це стане можливим.

Крім цього в Офісі президента повідомили, що в Південну Корею вирушив черговий літак, який повинен привезти в Україну спеціальні медичні засоби захисту для протидії поширенню COVID-19.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Об'єднані Арабські Емірати передадуть Україні 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом. Зокрема, будуть передані комбінезони, маски і санитайзеры.

Також президент України Володимир Зеленський повідомляв, що літаком з Китаю, серед іншого, була доставлена виробнича лінія, яка істотно прискорить виробництво масок в Україні. За його словами, Україна щоденно виробляє майже мільйон масок.