"Борисполь" отменил часть рейсов Bukovyna Airlines

Киевский аэропорт "Борисполь" отменит часть чартерных рейсов Bukovyna Airlines в связи с систематической неуплатой авиаперевозчиком услуг аэропорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Борисполь" в Facebook.

Сообщается, что часть чартерных рейсов, вылетающих из аэропорта "Борисполь", 2 апреля будут отменены из-за систематической неуплаты авиаперевозчиком услуг аэропорта.

По словам первого заместителя генерального директора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне, из-за невыполнения своих финансовых обязательств перед аэропортом, а именно - системной неуплаты аэропортовых сборов авиакомпанией Bukovyna Airlines - могут быть отменены рейсы авиаперевозчика.

"Нам очень неприятно, что вследствие не добропорядочного финансового поведения авиаперевозчика могут пострадать пассажиры. Тем не менее, мы больше не можем накапливать долг авиаперевозчика без каких-либо перспектив его уплаты. На сегодня он (долг, - ред.) составляет около 4 миллионов гривен", - сообщил он.

В "Борисполе" призвали пассажиров уточнять у туристического оператора, какая авиакомпания осуществляет перелет.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию восстановленного терминала F.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что аэропорт "Борисполь" нуждается в около 500 млн долларов инвестиций