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У Бориспільському районі обмежать рух транспорту та перевірятимуть документи: причина

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Бориспільський район, Київська область, Вівторок 01 серпня 2023 12:55
У Бориспільському районі обмежать рух транспорту та перевірятимуть документи: причина Фото: у Бориспільському районі обмежать рух транспорту та перевірятимуть документи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З 1 серпня на території Бориспільського району Київської області проводитимуть планові безпекові заходи. У зв'язку з цим можливе тимчасове обмеження руху транспорту та пішоходів, а також перевірка документів мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Бориспільської районної державної адміністрації Руслана Дяченка.

"З 1 серпня, протягом декількох днів, наші військові та представники правоохороннних органів розпочнуть проведення на території Бориспільського району Київської області планових безпекових заходів", - написав Дяченко.

Під час проведення вказаних заходів у окремих районах громади можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, а також перевірка документів.

"Закликаємо зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та сприяти у здійсненні безпекових заходів. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства", - додав голова РДА.

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Бориспіль Київська область
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