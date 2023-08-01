У Бориспільському районі обмежать рух транспорту та перевірятимуть документи: причина

Фото: у Бориспільському районі обмежать рух транспорту та перевірятимуть документи (Getty Images)

З 1 серпня на території Бориспільського району Київської області проводитимуть планові безпекові заходи. У зв'язку з цим можливе тимчасове обмеження руху транспорту та пішоходів, а також перевірка документів мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Бориспільської районної державної адміністрації Руслана Дяченка.

"З 1 серпня, протягом декількох днів, наші військові та представники правоохороннних органів розпочнуть проведення на території Бориспільського району Київської області планових безпекових заходів", - написав Дяченко. Під час проведення вказаних заходів у окремих районах громади можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, а також перевірка документів. "Закликаємо зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та сприяти у здійсненні безпекових заходів. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства", - додав голова РДА.