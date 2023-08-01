В Бориспольском районе ограничат движение транспорта и будут проверять документы: причина

С 1 августа на территории Бориспольского района Киевской области будут проводить плановые мероприятия по безопасности. В связи с этим возможно временное ограничение движения транспорта и пешеходов, а также проверка документов жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Бориспольской районной государственной администрации Руслана Дьяченко.

"С 1 августа, в течение нескольких дней, наши военные и представители правоохранительных органов начнут проведение на территории Бориспольского района Киевской области плановых мероприятий по безопасности", - написал Дяченко.

Во время проведения указанных мероприятий в отдельных районах общества возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, а также проверка документов.

"Призываем сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и содействовать в осуществлении мер безопасности. Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства", - добавил глава РГА.