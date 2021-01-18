Борисенко победил на выборах городского головы Борисполя, - ТИК

Кандидат от партии "Европейская солидарность" Владимир Борисенко победил на выборах городского головы Борисполя.

Об этом свидетельствуют данные Бориспольской городской территориальной избирательной комиссии.

Согласно последним данным, Борисенко получил 28,42% голосов, более чем на полторы тысячи голосов опередив кандидата, которого поддерживали "Слуга народа", ОПЗЖ и "Батькивщина".

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко поздравил Владимира Борисенко с победой.

"Искренне благодарен всем избирателям за высокий уровень поддержки команды "Европейской солидарности". Спасибо за то, что сделали сознательный выбор в пользу лучшего кандидата! Верю, что Владимир сделает Борисполь комфортным городом европейского уровня", - написал Порошенко в Facebook.

Напомним, 17 января повторное голосование на выборах мэров проходило в трех городах - Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

Проведение повторных выборов мэров в Борисполе и Новгород-Северском обусловленные смертью победителей избирательной гонки.