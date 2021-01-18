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Борисенко переміг на виборах міського голови Борисполя, - ТВК

Автор: РБК-Україна

Кандидат від партії "Європейська солідарність" Володимир Борисенко переміг на виборах міського голови Борисполя.

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Про це свідчать дані Бориспільської міської територіальної виборчої комісії.

Згідно з останніми даними, Борисенко отримав 28,42% голосів, більш ніж на півтори тисячі голосів випередивши провладного кандидата, якого підтримували "Слуга народу", ОПЗЖ та "Батьківщина".

Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко привітав Володимира Борисенка з перемогою.

"Щиро вдячний всім виборцям за високий рівень підтримки команди "Європейської солідарності". Дякую за те, що зробили свідомий вибір на користь кращого кандидата! Вірю, що Володимир зробить Бориспіль комфортним містом європейського рівня", - написав Порошенко у Facebook.

Нагадаємо, 17 січня повторне голосування на виборах мерів проходило у трьох містах - Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

Проведення повторних виборів мерів у Борисполі і Новгород-Сіверському обумовлені смертю переможців виборчих перегонів.

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