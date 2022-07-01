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Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы

Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы. Его наградили Почетным знаком имени Григория Маразли I, II, III степеней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Мы очень высоко ценим помощь Британии, ее премьер-министра. Поэтому мною было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли i, II, III степеней", - сказал Труханов.

Таким образом, Джонсон автоматически получает звание Почетного гражданина Одессы.

По словам мэра, наш главный союзник и друг - Великобритания.

"Если бы все мировое сообщество заняло такую же позицию, как народ Британии - мы бы уже давно одержали победу над оккупантами", - подчеркнул Труханов.

Напомним, Украина получила от Британии кредит почти на 425 млн евро.

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Борис Джонсон