Борис Джонсон потай літав у Венесуелу та обговорював ситуацію в Україні, - The Times

Згідно з джерелами, Джонсон прибув до Каракасу на приватному літаку з Домініканської Республіки, де відпочивав разом з родиною. Загалом він пробув у столиці Венесуели менше доби.

Джонсон обговорював із Мадуро ситуацію в Україні на тлі занепокоєння західних дипломатичних та розвідувальних кіл тим, що багата на нафту соціалістична республіка може постачати зброю або іншу військову допомогу Росії.

Крім того, обмірковувалися умови покращення відносин із Великою Британією, яка не визнає правомірність Мадуро.

Зокрема, це були умови щодо:

проведення вільних та справедливих президентських виборів у цьому році;

деескалація напруженості у відносинах з Гайаною, колишньою британською колонією, що має значні ресурси нафти й мінералів у регіоні Ессекібо.

Такі переговори "неординарні" через стан двосторонніх відносин та загальну невизначеність у відносинах Заходу з Венесуелою, яка, у свою чергу, є найбільшим світовим виробником нафти та стійким прихильником президента Росії Володимира Путіна, йдеться у повідомленні.