UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Борис Джонсон потай літав у Венесуелу та обговорював ситуацію в Україні, - The Times

Фото: колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон потай відвідав Каракас та обговорив повномасштабну війну Росії проти України з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

Згідно з джерелами, Джонсон прибув до Каракасу на приватному літаку з Домініканської Республіки, де відпочивав разом з родиною. Загалом він пробув у столиці Венесуели менше доби.

Джонсон обговорював із Мадуро ситуацію в Україні на тлі занепокоєння західних дипломатичних та розвідувальних кіл тим, що багата на нафту соціалістична республіка може постачати зброю або іншу військову допомогу Росії.

Крім того, обмірковувалися умови покращення відносин із Великою Британією, яка не визнає правомірність Мадуро.

Зокрема, це були умови щодо:

  • проведення вільних та справедливих президентських виборів у цьому році;
  • деескалація напруженості у відносинах з Гайаною, колишньою британською колонією, що має значні ресурси нафти й мінералів у регіоні Ессекібо. 

Такі переговори "неординарні" через стан двосторонніх відносин та загальну невизначеність у відносинах Заходу з Венесуелою, яка, у свою чергу, є найбільшим світовим виробником нафти  та стійким прихильником президента Росії Володимира Путіна, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав законопроект, що забезпечує фінансування частини федерального уряду США до кінця фінансового року. Він передбачає надання фінансування протягом всього фінансового року до 30 вересня департаментам і агенціям уряду.

У Білому домі висловили подяку лідерам Шумеру та Макконнеллу, сенаторам Мюррею та Коллінзу, спікеру Майку Джонсону, лідеру Джеффрісу та представникам Грейнджер і ДеЛауро за їхнє керівництво.

Конгрес США 22 березня планує прийняти другий пакет із шести законопроєктів про фінансування на весь рік, що залишилися. Він охоплюватиме міністерства оборони, внутрішньої безпеки, охорони здоров'я та соціальних служб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВенесуэлаНиколас МадуроБорис ДжонсонВійна в Україні