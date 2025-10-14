Боргова криза та прайс-кепи гальмують розвиток енергоринку, - експерт

За його словами, Україна нині переживає «найскладніше випробування в історії своєї енергосистеми».

"Російські атаки, дефіцит потужностей, необхідність відновлення і декарбонізації створюють безпрецедентні виклики. Але водночас виникає й унікальне вікно можливостей", - наголосив Калінов.

Водночас експерт зазначив, що без вирішення критичних проблем жодна реформа енергоринку не буде повноцінною.

"Слід визнати, що реформа енергетики не може відбутися без вирішення критичних проблем, а саме: хронічного недоінвестування в мережі, їх високої аварійності та застарілого регулювання ринку електроенергії (зокрема прайс-кепів), яке стримує інвестиції та інтеграцію до європейського ринку", - підкреслив він.

Калінов також звернув увагу, що наслідком незбалансованої тарифної політики стали борги, які роками накопичувалися перед виробниками, зокрема “зеленої” енергії.

"Незбалансована тарифна політика раніше вже призводила до накопичення боргів перед виробниками “зеленої” енергії", - зазначив експерт.

Раніше аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова заявила, що боргова проблема напряму впливає на здатність енергетичних компаній відновлювати інфраструктуру після російських ударів.