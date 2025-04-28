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Борги за зелену генерацію блокують отримання кредитів на нові електростанції, - інвестори

Понеділок 28 квітня 2025 17:24
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Борги за зелену генерацію блокують отримання кредитів на нові електростанції, - інвестори Фото: борги за зелену генерацію блокують отримання кредитів на нові електростанції (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Борги держави за зелену електроенергію в Україні і відсутність плану їх погашення заважають отриманню банківських кредитів на будівництво нових електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директорки Європейсько-Українського енергетичного агентства Анастасії Верещинської.

"Банки не дуже зацікавлені фінансувати проєкти, де держава буде купувати електроенергію у новозбудованих станцій", - сказала Верещинська.

Вона зазначила, що великим питанням для актуальних та майбутніх інвесторів є саме питання боргів на ринку електроенергії, яке досі не вирішене.

"Зелені виробники стикнулися з цим безпосередньо. Держава досі боргує і досі немає дорожньої карти, яка б показувала, що держава готова працювати з погашенням цих боргів", - додала Верещинська.

За її словами, додатковим чинником, які ускладнюють залучення нових інвестицій в енергетику, є те, що лібералізація ринку електроенергії відбувається не достатньо швидко, а також через цінові обмеження, які впливають на умови ведення бізнесу.

Нагадаємо, в ДП "Гарантований покупець" повідомили, що заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел наразі складає 22 млрд грн.

На думку нардепа Олексія Кучеренка, енергетичному ринку України необхідні пропозиції, які можуть лягти в основу комплексного компромісу між усіма учасниками. Йдеться про створення дорожньої карти, яка врегулює системні технічні та фінансові проблеми і дозволить стабілізувати ситуацію з боргами на ринку.

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