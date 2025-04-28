ua en ru
Пн, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Долги за зеленую генерацию блокируют получение кредитов на новые электростанции, - инвесторы

Понедельник 28 апреля 2025 17:24
UA EN RU
Долги за зеленую генерацию блокируют получение кредитов на новые электростанции, - инвесторы Фото: долги за зеленую генерацию блокируют получение кредитов на новые электростанции (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Долги государства за зеленую электроэнергию в Украине и отсутствие плана их погашения мешают получению банковских кредитов на строительство новых электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора Европейско-Украинского энергетического агентства Анастасии Верещинской.

"Банки не очень заинтересованы финансировать проекты, где государство будет покупать электроэнергию у вновь построенных станций", - сказала Верещинская.

Она отметила, что большим вопросом для актуальных и будущих инвесторов является именно вопрос долгов на рынке электроэнергии, который до сих пор не решен.

"Зеленые производители столкнулись с этим непосредственно. Государство до сих пор задолжало и до сих пор нет дорожной карты, которая бы показывала, что государство готово работать с погашением этих долгов", - добавила Верещинская.

По ее словам, дополнительным фактором, которые затрудняют привлечение новых инвестиций в энергетику, является то, что либерализация рынка электроэнергии происходит недостаточно быстро, а также из-за ценовых ограничений, которые влияют на условия ведения бизнеса.

Напомним, в ГП "Гарантированный покупатель" сообщили, что задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников сейчас составляет 22 млрд грн.

По мнению нардепа Алексея Кучеренко, энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
ВСУ потеряли Су-27 во время атаки дронов, пилот успел спастись: детали
ВСУ потеряли Су-27 во время атаки дронов, пилот успел спастись: детали
DAILY
Два дня с артиллеристами 44-й бригады: что происходит на Запорожском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Два дня с артиллеристами 44-й бригады: что происходит на Запорожском направлении