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Борги за "зелену" електроенергію збільшуються на 30% щороку, - інвестор

Фото: борги за "зелену" електроенергію збільшуються на 30% щороку (pixabay)
Автор: Сергій Новіков

В Україні існує проблема, коли борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел наростають мінімум на 30% щороку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника Української асоціації відновлюваної енергетикит Ігоря Титнного.

"В середньому протягом року рівень оплат сягає не більше 70%. Тобто рік від року на 30% борги приростають... Інакшим словом, борги накопичуються,  а не скорочуються ", - сказав Тинний. 

Він зазначив, що розрахунки за вироблену зелену енергію відбуваються в гривнях і через накопичені борги інвестори втрачають кошти у зв'язку з девальвацією гривні, оскільки позики надавались у валюті. Окрім того,  імпортне обладнання купувалось за валюту.

Він також розповів, що нещодавнє оголошення компанією Укренерго дефолту по сплаті облігацій, а також її борги перед зеленими інвесторами, є результатом системного недофінансування компанії.

Водночас Тинний підкреслює, що законодавство вимагає від Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг  (НКРЕКП), забезпечувати беззбитковість державних енергетичних компаній. 

"Її доходи (Укренерго - ред,) визначаються повністю тарифом, який встановлює Регулятор... Якщо у Укренерго тариф буде встановлено тариф на рівні, який забезпечуватиме її беззбиткову діяльність - боргів не буде, - підкреслив Тинний.

Разом з тим він розповів, що поки не бачить дій з боку держави, які б свідчили про те, що йде робота над погашенням попередніх боргів в зеленій енергетиці.

Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК "Укренерго" за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством "Гарантований покупець" перевищила 30 мільярдів гривень.

Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів "Укренерго" за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.

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