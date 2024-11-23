Долги за "зеленую" электроэнергию увеличиваются на 30% ежегодно, - инвестор

"В среднем в течение года уровень оплат достигает не более 70%. То есть год от года на 30% долги прирастают... Иначе говоря, долги накапливаются, а не сокращаются", - сказал Тинный.

Он отметил, что расчеты за произведенную зеленую энергию происходят в гривнах и из-за накопленных долгов инвесторы теряют средства в связи с девальвацией гривны, поскольку ссуды предоставлялись в валюте. Кроме того, импортное оборудование покупалось за валюту.

Он также рассказал, что недавнее объявление компанией Укрэнерго дефолта по уплате облигаций, а также ее долги перед зелеными инвесторами является результатом системного недофинансирования компании.

В то же время Тинный подчеркивает, что законодательство требует от Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) обеспечивать безубыточность государственных энергетических компаний.

"Ее доходы (Укрэнерго – ред,) определяются полностью тарифом, который устанавливает Регулятор... Если у Укрэнерго тариф будет установлен тариф на уровне, который будет обеспечивать ее безубыточную деятельность – долгов не будет, - подчеркнул Тинный.

Вместе с тем он рассказал, что пока не видит действий со стороны государства, свидетельствующих о том, что идет работа над погашением предыдущих долгов в зеленой энергетике.

Как сообщалось ранее, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию производства электроэнергии из альтернативных источников перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен.

Эксперты и инвесторы призывают государство не допустить дальнейшего накопления долгов "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ.