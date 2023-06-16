Борги вчителям та медицина. Шмигаль провів нараду щодо проблем у Херсонській області

Шмигаль розповів, що на нараді порушувалося питання виплат боргів тим вчителям, які продовжували роботу за українськими програмами під час окупації. Прем'єр дав завдання МОН та Мінфіну підготувати всі необхідні документи для виплат зарплат.

Також прем'єр додав, що він обговорив відновлення доріг у Херсоні, які були пошкоджені внаслідок затоплення. За його словами, після відходу води необхідний терміновий ремонт, оскільки зараз до окремих місць неможливо підвезти критично важливі товари. Мінінфраструктури та Держагентство відновлення візьмуть цю проблему під свій контроль.

Одним з питань наради стала медицина в області. Вже підготовлено плани реагування у разі спалаху інфекційних хвороб через забруднення води.

"МОЗ у тісній координації з Херсонською ОВА щодо потреб. Лікарні, законтрактовані НСЗУ по пакету "Готовність до реагування", мають запаси необхідних лікарських засобів", - додав Шмигаль.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Через їхні дії частину населених пунктів Херсонської області затопило, а вода у Дніпрі була забруднена сміттям, машинним мастилом, частинами будинків і не лише.

Вже відомо, що внаслідок російського теракту в області є загиблі серед мирного населення, зокрема на лівобережній частині регіону, що перебуває під окупацією ворога.