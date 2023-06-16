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Долги учителям и медицина. Шмыгаль провел совещание по проблемам в Херсонской области

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании обсудил проблемные вопросы в Херсонской области. Они касаются последствий затоплений и выплат долгов учителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кабмина в Telegram.

Шмыгаль рассказал, что на совещании поднимался вопрос выплат долгов тем учителям, которые продолжали работу по украинским программам во время оккупации. Премьер дал задание МОН и Минфину подготовить все необходимые документы для выплат зарплат.

Также премьер добавил, что он обсудил восстановление дорог в Херсоне, которые были повреждены в результате затопления. По его словам, после отхода воды необходим срочный ремонт, поскольку сейчас в отдельные места невозможно подвезти критически важные товары. Мининфраструктуры и Госагентство восстановления возьмут эту проблему под свой контроль.

Одним из вопросов совещания стала медицина в области. Уже подготовлены планы реагирования в случае вспышки инфекционных болезней из-за загрязнения воды.

"Минздрав в тесной координации с Херсонской ОВА насчет потребностей. Больницы, законтрактованные НСЗУ по пакету "Готовность к реагированию", имеют запасы необходимых лекарственных средств", - добавил Шмыгаль.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня российские оккупанты подорвали заминированную Каховскую ГЭС. Из-за их действий часть населенных пунктов Херсонской области затопило, а вода в Днепре была загрязнена мусором, машинным маслом, частями домов и не только.

Уже известно, что в результате российского теракта в области есть погибшие среди мирного населения, в том числе на левобережной части региона, которая находится под временной оккупацией врага.

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Херсонская областьКаховская ГЭСДенис ШмыгальВойна России против Украины