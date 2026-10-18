Борги "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку зросли на 60%

Заборгованість НЕК "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку за дев’ять місяців 2026 року зросла на 60%, або на 13,76 млрд грн, і досягла 36,69 млрд грн.
Пр це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ExPro Electricity Daily.
Найбільшу частину боргу — 32,02 млрд грн — становлять кошти, які "Укренерго" має виплатити постачальникам послуг з балансування.
Ще 4,67 млрд грн компанія заборгувала сторонам, відповідальним за баланс.
Фактично йдеться про мільярди гривень, які учасники ринку вже заробили, але досі не отримали.
Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що станом на сьогодні заборгованість учасників балансуючого ринку перед "Укренерго" вже перевищила 46 млрд грн, що є одним із найвищих показників за час існування ринку.
Нагадаємо, за 2025 рік борг на балансуючому ринку перед "Укренерго" зріс на 21% - до рекордних 42 млрд гривень. До того ж за рік суттєво зросла заборгованість самого "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку, на 36% - до 22,9 млрд грн.
Раніше член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко пояснював, що боргова проблема безпосередньо впливає на виробників електроенергії, які несуть витрати на генерацію, але не отримують повної оплати