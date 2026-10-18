Долги "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка выросли на 60%

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка за девять месяцев 2026 года выросла на 60% или на 13,76 млрд грн, и достигла 36,69 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ExPro Electricity Daily.
Наибольшую часть долга - 32,02 млрд грн - составляют средства, которые "Укрэнерго" должно выплатить поставщикам услуг по балансировке.
Еще 4,67 млрд грн компания задолжала сторонам, ответственным за баланс.
Фактически речь идет о миллиардах гривен, которые участники рынка уже заработали, но до сих пор не получили.
Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что по состоянию на сегодняшний день задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" уже превысила 46 млрд грн , что является одним из самых высоких показателей за время существования рынка.
Напомним, за 2025 год долг на балансирующем рынке перед "Укрэнерго" вырос на 21% - до рекордных 42 млрд гривен . К тому же, за год существенно возросла задолженность самого "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка, на 36% - до 22,9 млрд грн.
Ранее член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко объяснял, что долговая проблема оказывает непосредственное влияние на производителей электроэнергии, которые несут расходы на генерацию, но не получают полной оплаты