Долги "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка выросли на 60%

Долги на энергорынке в Украине

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что по состоянию на сегодняшний день задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" уже превысила 46 млрд грн , что является одним из самых высоких показателей за время существования рынка.

Напомним, за 2025 год долг на балансирующем рынке перед "Укрэнерго" вырос на 21% - до рекордных 42 млрд гривен . К тому же, за год существенно возросла задолженность самого "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка, на 36% - до 22,9 млрд грн.

Ранее член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко объяснял, что долговая проблема оказывает непосредственное влияние на производителей электроэнергии, которые несут расходы на генерацию, но не получают полной оплаты