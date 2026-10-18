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Долги "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка выросли на 60%

15:55 18.10.2026 Вс
1 мин
aimg Александр Мороз
"Укрэнерго" должно участникам балансирующего рынка 13,8 млрд грн за 9 месяцев (фото: Getty Images)

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка за девять месяцев 2026 года выросла на 60% или на 13,76 млрд грн, и достигла 36,69 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ExPro Electricity Daily.

Наибольшую часть долга - 32,02 млрд грн - составляют средства, которые "Укрэнерго" должно выплатить поставщикам услуг по балансировке.

Еще 4,67 млрд грн компания задолжала сторонам, ответственным за баланс.

Фактически речь идет о миллиардах гривен, которые участники рынка уже заработали, но до сих пор не получили.

Долги на энергорынке в Украине

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что по состоянию на сегодняшний день задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" уже превысила 46 млрд грн , что является одним из самых высоких показателей за время существования рынка.

Напомним, за 2025 год долг на балансирующем рынке перед "Укрэнерго" вырос на 21% - до рекордных 42 млрд гривен . К тому же, за год существенно возросла задолженность самого "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка, на 36% - до 22,9 млрд грн.

Ранее член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко объяснял, что долговая проблема оказывает непосредственное влияние на производителей электроэнергии, которые несут расходы на генерацию, но не получают полной оплаты

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