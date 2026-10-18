Долги "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка выросли на 60%

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка за девять месяцев 2026 года выросла на 60% или на 13,76 млрд грн, и достигла 36,69 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ExPro Electricity Daily.

Фактически речь идет о миллиардах гривен, которые участники рынка уже заработали, но до сих пор не получили.

Долги на энергорынке в Украине

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что по состоянию на сегодняшний день задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" уже превысила 46 млрд грн , что является одним из самых высоких показателей за время существования рынка.

Напомним, за 2025 год долг на балансирующем рынке перед "Укрэнерго" вырос на 21% - до рекордных 42 млрд гривен . К тому же, за год существенно возросла задолженность самого "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка, на 36% - до 22,9 млрд грн.

Ранее член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко объяснял, что долговая проблема оказывает непосредственное влияние на производителей электроэнергии, которые несут расходы на генерацию, но не получают полной оплаты