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Хронічні борги НЕК "Укренерго" на балансуючому ринку електроенергії залишаються одним із головних бар'єрів для залучення інвестицій у нову генерацію та системи накопичення енергії. Через кризу неплатежів інвестори не мають гарантій своєчасної оплати послуг, які вони надаватимуть енергосистемі.

Як пише РБК-Україна, про це заявив директор з міжнародного співробітництва та інвестицій АТ "КІЕП" Вячеслав Іваніцький.

"Хронічні борги "Укренерго" на балансуючому ринку позбавляють інвестора гарантій, що йому заплатять за послуги енергосистемі. У жовтні борги оператора системи передавання перед учасниками ринку досягли 36,69 млрд грн", - зазначив Іваніцький.



За його словами, фінансова криза на енергоринку є одним із ключових бар'єрів для розвитку систем накопичення енергії та нових генеруючих потужностей. Війна та руйнування енергетичної інфраструктури погіршили ліквідність компаній, однак невирішена проблема заборгованості додатково обмежує можливості залучення інвестицій.



"Так, війна і руйнування генерації та мереж погіршили ліквідність компаній, але криза неплатежів - глухий кут, який суттєво звужує перспективи будівництва генерації", - наголосив експерт.



Іваніцький підкреслив, що розвиток систем накопичення енергії та когенераційних установок критично важливий для стійкості української енергосистеми в умовах російських атак. Розподілена мережа з тисяч децентралізованих об'єктів дозволить зменшити вразливість енергосистеми до ударів по великих генеруючих потужностях.