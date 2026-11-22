Долги "Укрэнерго" на 36,69 млрд грн лишают инвесторов гарантий оплаты, - эксперт
Хронические долги НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке электроэнергии остаются одним из главных барьеров для привлечения инвестиций в новое поколение и системы накопления энергии. Из-за кризиса неплатежей у инвесторов нет гарантий своевременной оплаты услуг, которые они будут предоставлять энергосистеме.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил директор по международному сотрудничеству и инвестициям АО "КИЭП" Вячеслав Иваницкий.
"Хронические долги "Укрэнерго" на балансирующем рынке лишают инвестора гарантий, что ему заплатят за услуги энергосистеме. В октябре долги оператора системы передачи перед участниками рынка достигли 36,69 млрд грн", - отметил Иваницкий.
По его словам, финансовый кризис на энергорынке является одним из ключевых барьеров для развития систем накопления энергии и новых генерирующих мощностей. Война и разрушение энергетической инфраструктуры усугубили ликвидность компаний, однако нерешенная проблема задолженности дополнительно ограничивает возможности привлечения инвестиций.
"Да, война и разрушения генерации и сетей ухудшили ликвидность компаний, но кризис неплатежей – тупик, который существенно сужает перспективы строительства генерации", – подчеркнул эксперт.
Иваницкий подчеркнул, что развитие систем накопления энергии и когенерационных установок критически важно для устойчивости украинской энергосистемы в условиях российских атак.
Распределенная сеть из тысяч децентрализованных объектов позволит снизить уязвимость энергосистемы к ударам по большим генерирующим мощностям.
Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил, что накопление долгов на энергорынке является следствием системных проблем с рыночным ценообразованием, решение которых требует комплексных решений правительства.
Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что по состоянию на сегодняшний день задолженность участников балансирующего рынка перед "Укрэнерго" уже превысила 46 млрд грн, что является одним из самых высоких показателей за время существования рынка.
Напомним, за 2025 год долг на балансирующем рынке перед "Укрэнерго" вырос на 21% - до рекордных 42 млрд гривен. К тому же, за год существенно возросла задолженность самого "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка, на 36% - до 22,9 млрд грн.