Борги та кредити можуть переходити у спадщину. Кому доведеться їх оплачувати: пояснення

Чи переходять спадкоємцю борги родича і як їх оплатити

Відповідно до законодавства України, до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини й які не припинилися внаслідок його смерті, каже Євген Буліменко.

"Виходить, що борги людини, які вона не сплатила за життя, входять до складу спадщини і повинні бути виплачені спадкоємцем або спадкоємцями такої людини. Такими боргами можуть бути, зокрема, борг по комунальних платежах, кредиту, аліментах, борг за рішенням суду тощо", – пояснює фахівець.

Законами в Україні передбачено, що спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. При цьому не допускається прийняття спадщини з умовою чи із застереженням.

Таким чином, спадкоємець не може прийняти спадщину та одночасно відмовитись від прийняття боргів спадкодавця, які входять до складу спадщини, зауважує співрозмовник.

"Кредитори спадкодавця мають право пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, в тому числі, і вимоги щодо сплати його боргів", – каже Євген Буліменко.

Такі вимоги можуть бути пред’явлені:

не пізніше шести місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину на все або частину спадкового майна незалежно від настання строку вимоги;

протягом шести місяців з дня, коли кредитор спадкодавця дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину.

"Кредитор спадкодавця, який не пред’явив вимоги до спадкоємців протягом зазначених вище строків, позбавляється права вимоги", – додає адвокат.

Також до складу спадщини не входить зобов’язання, якщо воно нерозривно пов’язане з особою спадкодавця і у зв’язку з цим не може бути виконане іншою особою. Таке зобов’язання припиняється зі смертю спадкодавця.