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Долги и кредиты могут переходить по наследству. Кому придется их оплачивать: объяснение

Фото: Долги и кредиты могут переходить по наследству (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Нередко с разнообразным имуществом по наследству родственникам могут достаться и долги, которые человек не заплатил за жизнь. В наследство близким может перейти даже долг за коммунальные услуги.

Какие долги могут достаться близким и как действовать в подобных ситуациях, в комментарии РБК-Украина объясняет адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Переходят ли наследнику долги родственника и как их оплатить

Согласно законодательству Украины, в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и которые не прекратились в результате его смерти, говорит Евгений Булименко.

"Получается, что долги человека, которые он не оплатил за жизнь, входят в состав наследства и должны быть выплачены наследником или наследниками такого человека. Такими долгами могут быть, в частности, долг по коммунальным платежам, кредиту, алиментам, долг по решению суда и так далее" , – объясняет специалист.

Законами в Украине предусмотрено, что наследник по завещанию или закону имеет право принять наследство или не принять его. При этом не допускается принятие наследства с условием или с оговоркой.

Таким образом, наследник не может принять наследство и одновременно отказаться от принятия долгов наследодателя, входящих в состав наследства, отмечает собеседник.

"Кредиторы наследодателя имеют право предъявить свои требования к наследнику, принявшему наследство, в том числе, и требования по уплате его долгов", – говорит Евгений Булименко.

Такие требования могут быть предъявлены:

  • не позднее шести месяцев со дня получения наследником свидетельства о праве на наследство на все или часть наследственного имущества независимо от наступления срока требования;
  • в течение шести месяцев со дня, когда кредитор наследодателя узнал о принятии наследства или о получении наследником свидетельства о праве на наследство.

"Кредитор наследодателя, который не предъявил требования к наследникам в течение указанных выше сроков, лишается права требования", – добавляет адвокат.

Также в состав наследства не входит обязательство, если оно неразрывно связано с лицом наследодателя и в этой связи не может быть исполнено другим лицом. Такое обязательство прекращается со смертью наследодателя.

Напомним, в 2024 году в Украине приняли изменения, связанные с местом открытия наследства, смертью на неподконтрольной территории и вычислением сроков при наследовании. Мы писали, что именно изменилось и что нужно знать о принятии наследства в Украине.

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