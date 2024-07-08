Долги и кредиты могут переходить по наследству. Кому придется их оплачивать: объяснение

Нередко с разнообразным имуществом по наследству родственникам могут достаться и долги, которые человек не заплатил за жизнь. В наследство близким может перейти даже долг за коммунальные услуги.
Какие долги могут достаться близким и как действовать в подобных ситуациях, в комментарии РБК-Украина объясняет адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Согласно законодательству Украины, в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и которые не прекратились в результате его смерти, говорит Евгений Булименко.
"Получается, что долги человека, которые он не оплатил за жизнь, входят в состав наследства и должны быть выплачены наследником или наследниками такого человека. Такими долгами могут быть, в частности, долг по коммунальным платежам, кредиту, алиментам, долг по решению суда и так далее" , – объясняет специалист.
Законами в Украине предусмотрено, что наследник по завещанию или закону имеет право принять наследство или не принять его. При этом не допускается принятие наследства с условием или с оговоркой.
Таким образом, наследник не может принять наследство и одновременно отказаться от принятия долгов наследодателя, входящих в состав наследства, отмечает собеседник.
"Кредиторы наследодателя имеют право предъявить свои требования к наследнику, принявшему наследство, в том числе, и требования по уплате его долгов", – говорит Евгений Булименко.
Такие требования могут быть предъявлены:
"Кредитор наследодателя, который не предъявил требования к наследникам в течение указанных выше сроков, лишается права требования", – добавляет адвокат.
Также в состав наследства не входит обязательство, если оно неразрывно связано с лицом наследодателя и в этой связи не может быть исполнено другим лицом. Такое обязательство прекращается со смертью наследодателя.
Напомним, в 2024 году в Украине приняли изменения, связанные с местом открытия наследства, смертью на неподконтрольной территории и вычислением сроков при наследовании. Мы писали, что именно изменилось и что нужно знать о принятии наследства в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram,