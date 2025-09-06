Борги на ринку електроенергії перевищили 100 млрд грн, - Харченко

"Я думаю, що це, скоріше, проблеми, пов'язані із загальним хаосом і нерозберіхою, і абсолютно неприйнятною ситуацією в цілому на ринку електроенергії. Це ж, знаєш, 10 мільярдів боргів населення на загальному боргу на ринку електроенергії, якщо його подивитися, там за 100 мільярдів. Всіх-всім. Там розподільчі компанії мають свої борги, "Українерго" має свої борги, кожна генеруюча компанія має свої борги, і все це разом складається в гігантські цифри. Це ж чітка ознака, що ситуація нездорова", - сказав Харченко.

Він підкреслив, що проблема не обмежується лише несплатою побутових споживачів.

"Я не думаю, що всі ці 100 мільярдів це якісь злілюди спожили в свою квартиру електрику і збіжали не заплатили. Тим більше, що розподільчі компанії квартири відключають, вибач, на раз. Законно, незаконно там така історія, відрізали випадково щось, заплатіть. Тому, чесно, для мене це знов таки ще один індикатор того, що в нас в ринку електроенергії все в цілому не дуже добре, м'яко кажучи", – вважає експерт.

На його думку, вирішити проблему можна лише комплексно.

"Дивись, він є, але він неспроможний до вирішення на рівні, знаєш, проблему не можна вирішити на рівні, де вона виникла. Не можна вирішити проблему боргів населення на рівні вирішення проблеми тільки боргів населення. Треба вирішувати загальну ситуацію по ринку", – пояснив Харченко.

За словами Харченка, без переходу на ринкові ціни і впровадження адресної підтримки населення розв’язати боргову кризу неможливо.

"От поки ти все це разом не складеш в кошик, в тебе цей кошик не складеться. От що б ти не робив з боргами населення, допоки вони штучно занижені, по суті не на адресній субсидії, а так розмазали всім дали, вирішити цю окрему проблему не вдасться. Просто інструментів немає", - сказав він.