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Борги перед інвесторами у ВДЕ не сприяють будівництву нових електростанцій, - експерт

Фото: борги перед інвесторами у ВДЕ не сприяють будівництву нових електростанцій (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Заборгованість перед інвесторами у відновлювану енергетику досягла 38 млрд грн і від швидкості виплати цих боргів залежить темп будівництва нової зеленої генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Сьогодні борг перед генерацією ВДЕ з боку державного Гарпоку - 38 млрд грн. Це попри те, що державні банки мають вільні гроші", - сказав Омельченко. 

Він підкреслив,  що держава чомусь не намагається робити щось аби віддати борги, хоча таке відшкодування боргу дозволило б профінансувати будівництво нових потужностей зеленої генерації.

За його словами,  рівень розрахунків з виробниками та інвесторами в зелену енергетику складає лише 60%.

"Величезне питання, чи вкладатимуть інвестори далі у розвиток зеленої генерації, коли більше третини зароблених коштів вони не отримують", додав експерт. 

Також він навів приклад 7,3 млрд грн боргу за попередні роки. А саме Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг визначила, що компанія Укренерго недоотримала ці гроші в тарифі на передачу, щоб зробити виплати за послугу зі збільшення частки ВДЕ. 

"НКРЕКП чітко визначила це за результатами аудиту ще навесні. Пройшло декілька місяців і ніхто нічого не зробив, щоб погасити борги перед виробниками зеленої електроенергії", - зазначає Омельченко. 

Як повідомлялося, експерти вважають, уряд має забезпечити надання банківських кредитів Енергоатому, щоб компанія погасила свою багатомільярдну заборгованість на енергоринку. Це подолає проблему кругових боргів і прискорить будівництво нових зелених енергопотужностей.

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