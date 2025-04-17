Борги і відсутність доступу до фінансування стримують ріст в енергетиці, - Кудрицький

"Доступ до фінансування це перше що стримує економічний бум в енергетиці. Передумови для нього на ринку вже є. Друга проблема – борги на балансуючому ринку", - сказав Кудрицький.

За його словами, це важливі проблеми в енергетиці, які існують на додачу до військового ризику, до якого вже багато інвесторів адаптувались.

"Насправді інвестору не вистачає доступу до довгого і бажано дешевого фінансування. Ринок пропонує умови, що окупність інвестицій в розподілену генерацію – це невеликі станції батарейні, газові пікери або вітрові станції", - пояснив Кудрицький.

Також він зазначив, що "Укренерго" давно промоделювало скільки і яких потужностей потрібно енергосистемі, в т.ч. щоб повернутися до можливості експорту електроенергії. За його словами, мова йде про потребу 9-10 млрд євро інвестицій в енергетику в найближчі роки, що можна зробити лише за рахунок приватних інвесторів.

В напрямку розвитку маневрової генерації – установок зберігання енергії та маневрової газової генерації заважають борги на балансуючому ринку на рівні 12-14 млрд грн, каже екс-очільник компанії.

"Спалив газ, виробив електроенергію і отримуєш розрахунок через 8-10-12 місяців. Це дуже довго і це відлякує інвесторів. Особливо іноземних. Вони взагалі не розуміють, як так можна, що хтось споживає електроенергію, а його не можна відімкнути, і що ця ситуація тягнеться роками і падає тягарем на всіх інших учасників. В Європі такого просто не існує", - підкреслює Кудрицький.

Нагадаємо, в ДП "Гарантований покупець" повідомили, що заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел наразі складає 22 млрд грн.

На думку нардепа Олексія Кучеренка, енергетичному ринку України необхідні пропозиції, які можуть лягти в основу комплексного компромісу між усіма учасниками. Йдеться про створення дорожньої карти, яка врегулює системні технічні та фінансові проблеми і дозволить стабілізувати ситуацію з боргами на ринку.