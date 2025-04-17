Долги и отсутствие доступа к финансированию сдерживают рост в энергетике, - Кудрицкий

"Доступ к финансированию это первое что сдерживает экономический бум в энергетике. Предпосылки для него на рынке уже есть. Вторая проблема - долги на балансирующем рынке", - сказал Кудрицкий.

По его словам, это важные проблемы в энергетике, которые существуют в дополнение к военному риску, к которому уже многие инвесторы адаптировались.

"На самом деле инвестору не хватает доступа к долгому и желательно дешевому финансированию. Рынок предлагает условия, что окупаемость инвестиций в распределенную генерацию - это небольшие станции батарейные, газовые пикеры или ветровые станции", - пояснил Кудрицкий.

Также он отметил, что "Укрэнерго" давно промоделировало сколько и каких мощностей нужно энергосистеме, в т.ч. чтобы вернуться к возможности экспорта электроэнергии. По его словам, речь идет о необходимости 9-10 млрд евро инвестиций в энергетику в ближайшие годы, что можно сделать только за счет частных инвесторов.

В направлении развития маневровой генерации - установок хранения энергии и маневровой газовой генерации мешают долги на балансирующем рынке на уровне 12-14 млрд грн, говорит экс-глава компании.

"Сжег газ, произвел электроэнергию и получаешь расчет через 8-10-12 месяцев. Это очень долго и это отпугивает инвесторов. Особенно иностранных. Они вообще не понимают, как так можно, что кто-то потребляет электроэнергию, а его нельзя отключить, и что эта ситуация тянется годами и падает бременем на всех остальных участников. В Европе такого просто не существует", - подчеркивает Кудрицкий.

Напомним, в ГП "Гарантированный покупатель" сообщили, что задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников сейчас составляет 22 млрд грн.

По мнению нардепа Алексея Кучеренко, энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.