UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Борги Гарпоку та "Укренерго" гальмують розвиток децентралізованої генерації в країні, - експерт

Фото: борги Гарпоку та "Укренерго" гальмують розвиток децентралізованої генерації в країні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Держпідприємство "Гарантований покупець" та компанія "Укренерго" мають забезпечити виплату накопичених боргів в енергетиці, оскільки їх наявність значно гальмує розвиток децентралізованої генерації в країні, яка важлива в умовах російських обстрілів енергопідприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Дуже добра ідея - будувати вітроелектростанції. Вони будуються не такими темпами, як би хотілося. Але тут є значні проблеми. Насамперед, вони пов'язані з тим, що, на жаль, держава не виконує своїх зобов'язань перед приватними інвесторами, які вкладають гроші в децентралізацію енергосистеми", - сказав Омельченко.

За його словами, державні "Гарантований покупець" та компанія "Укренерго" мають великі заборгованості перед інвесторами, які інвестували гроші у вітрові та сонячні електростанції. І саме це сильно гальмує розвиток децентралізованої генерації.

"Якби цих гальм не було, то ми вже б могли будувати і в нас було б набагато більше децентралізованої генерації і зараз би так гостро не стояло питання щодо енергозабезпечення", - пояснив експерт.

Він вважає, що в результаті політики державних органів, які порушували законодавство, не допомагали зменшенню боргів «зеленим інвесторам», в країні виникають дуже серйозні проблеми з перспективами децентралізації енергетики. 

"Якщо не вирішити проблему саме розрахунків із "зеленими інвесторами", тоді ніколи ми цю децентралізовану генерацію не побудуємо", - заявив Омельченко.

Нагадаємо, недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік - майже 45%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоЕлектроенергія