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Долги Гарпока и "Укрэнерго" тормозят развитие децентрализованной генерации в стране, - эксперт

Фото: долги Гарпока и "Укрэнерго" тормозят развитие децентрализованной генерации в стране (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" и компания "Укрэнерго" должны обеспечить выплату накопленных долгов в энергетике, поскольку их наличие значительно тормозит развитие децентрализованной генерации в стране, важной в условиях российских обстрелов энергопредприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Очень хорошая идея - строить ветроэлектростанции. Они строятся не такими темпами, как хотелось бы. Но здесь есть значительные проблемы. Прежде всего, они связаны с тем, что, к сожалению, государство не выполняет своих обязательств перед частными инвесторами, которые вкладывают деньги в децентрализацию энергосистемы", – сказал Омельченко.

По его словам, государственные "Гарантированный покупатель" и компания "Укрэнерго" имеют большие задолженности перед инвесторами, которые инвестировали деньги в ветровые и солнечные электростанции. И именно это сильно тормозит развитие децентрализованной генерации.

"Если бы этих тормозов не было, то мы уже могли бы строить и у нас было бы гораздо больше децентрализованной генерации и сейчас бы так остро не стоял вопрос относительно энергообеспечения", - пояснил эксперт.

Он считает, что в результате политики нарушавших законодательство государственных органов не помогали уменьшению долгов «зеленым инвесторам», в стране возникают очень серьезные проблемы с перспективами децентрализации энергетики.

"Если не решить проблему именно расчетов с "зелеными инвесторами", тогда никогда мы эту децентрализованную генерацию не построим", - заявил Омельченко.

Напомним, недоплата Гарантированного покупателя предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год - почти 45%.

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УкрэнергоЭлектроэнергия