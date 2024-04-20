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Борги Гарпоку та "Укренерго" гальмують розвиток децентралізованої генерації в країні, - експерт

Субота 20 квітня 2024 21:18
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Борги Гарпоку та "Укренерго" гальмують розвиток децентралізованої генерації в країні, - експерт Фото: борги Гарпоку та "Укренерго" гальмують розвиток децентралізованої генерації в країні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Держпідприємство "Гарантований покупець" та компанія "Укренерго" мають забезпечити виплату накопичених боргів в енергетиці, оскільки їх наявність значно гальмує розвиток децентралізованої генерації в країні, яка важлива в умовах російських обстрілів енергопідприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Дуже добра ідея - будувати вітроелектростанції. Вони будуються не такими темпами, як би хотілося. Але тут є значні проблеми. Насамперед, вони пов'язані з тим, що, на жаль, держава не виконує своїх зобов'язань перед приватними інвесторами, які вкладають гроші в децентралізацію енергосистеми", - сказав Омельченко.

За його словами, державні "Гарантований покупець" та компанія "Укренерго" мають великі заборгованості перед інвесторами, які інвестували гроші у вітрові та сонячні електростанції. І саме це сильно гальмує розвиток децентралізованої генерації.

"Якби цих гальм не було, то ми вже б могли будувати і в нас було б набагато більше децентралізованої генерації і зараз би так гостро не стояло питання щодо енергозабезпечення", - пояснив експерт.

Він вважає, що в результаті політики державних органів, які порушували законодавство, не допомагали зменшенню боргів «зеленим інвесторам», в країні виникають дуже серйозні проблеми з перспективами децентралізації енергетики.

"Якщо не вирішити проблему саме розрахунків із "зеленими інвесторами", тоді ніколи ми цю децентралізовану генерацію не побудуємо", - заявив Омельченко.

Нагадаємо, недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік - майже 45%.

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Укренерго Електроенергія
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