Борги на енергоринку зрештою оплачують усі українці через ціни на товари та послуги, - експерт

За її словами, без вирішення проблеми неплатежів Україна ризикує повторити ситуацію після реформи 2019 року, коли перехід до нової моделі ринку не зупинив зростання заборгованості.

"Так, не розв’язавши боргової проблеми, ми не зможемо нормально інтегруватися в ринок ЄС. Це ще одне складне завдання. Зараз його часто пояснюють соціальними обставинами: когось не можна примусити платити, когось не можна відключити. Але всередині країни все одно доведеться навести лад, щоб борги не накопичувалися", - наголосила Євстігнєєва.



За її словами, накопичення заборгованості пов’язане не лише із соціальними обставинами, а й із політичними інтересами. Практика списання боргів споживачам, які не оплачують електроенергію, не стимулює їх надалі виконувати свої фінансові зобов’язання.



"За цими боргами стоять і політичні інтереси. У певний момент треба зробити вибір: чиї інтереси ми обслуговуємо і як це позначається на державі та енергетичному ринку. Якщо людина або підприємство не платить, а потім борг списують, це не створює мотивації платити надалі", - пояснила експертка.