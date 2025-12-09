Борги на енергоринку перевищили 70 млрд гривень, - Рябцев

Борги на ринку електроенергії України досягли критичних масштабів і становлять близько 70 млрд грн.
Як пише РБК-Україна, про це заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.
За його словами, уряд досі не запропонував дієвого механізму врегулювання заборгованості, хоча потреба в цьому постала давно.
"І ще одне питання, яке досі не розв’язане, - це питання боргове. 70 мільярдів гривень борг на ринку електричної енергії. Що далі робити?", - запитує експерт.
Рябцев наголошує, що така ситуація фактично позбавляє енергетичні компанії можливості відновлювати мережі й закуповувати необхідне обладнання:
"Для того, щоб енергетичні компанії мали можливість відновлювати мережі й системи, їм потрібні гроші для закупівлі обладнання, для закупівлі витратних матеріалів. А де вони візьмуть ці гроші, якщо вони в боргах, як у шовках?", - каже він.
Експерт застерігає, що без ухвалення рішень щодо погашення накопичених зобов’язань енергетичний сектор не зможе забезпечити стабільність та інвестиційну привабливість.
Як повідомлялося раніше, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що український енергоринок продовжує стрімко занурюватися в боргову кризу, яку інвестори сприймають як сигнал нестабільності та непрогнозованості.