Борги "Енергоатома" можуть спровокувати банкрутство інших енергетичних підприємств, - експерт

"Це може бути такий каскад, якого допускати не можна", - сказав він відповідаючи на питання, чи призведуть борги на енергоринку, а в особливості "Енергоатома", до банкрутства інших енергетичних підприємств.

Він також додав, що "Енергоатом" виробляє близько 70% електроенергії, яку споживає Україна, тому компанія має великий вплив на всю сферу енергетики.

"Враховуючи ці борги, фінансовий стан і якщо будуть якісь економічні проблеми - це не будуть потрібні ракетні удари. Він (борг, - ред.) наростає-наростає і може захлопнути галузь в цілому", - підсумував екс-міністр.

Нагадаємо, президент "Енергоатома" Петро Котін 17 серпня заявляв, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед ДП "Гарантований покупець" і планує закінчити його до кінця року.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати "Енергоатом" або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.