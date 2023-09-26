Борги "Енергоатома" можуть спровокувати банкрутство інших енергетичних підприємств, - експерт

Борги оператора атомних електростанцій компанії "Енергоатом" може призвести до банкрутства інших енергетичних підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.
"Це може бути такий каскад, якого допускати не можна", - сказав він відповідаючи на питання, чи призведуть борги на енергоринку, а в особливості "Енергоатома", до банкрутства інших енергетичних підприємств.
Він також додав, що "Енергоатом" виробляє близько 70% електроенергії, яку споживає Україна, тому компанія має великий вплив на всю сферу енергетики.
"Враховуючи ці борги, фінансовий стан і якщо будуть якісь економічні проблеми - це не будуть потрібні ракетні удари. Він (борг, - ред.) наростає-наростає і може захлопнути галузь в цілому", - підсумував екс-міністр.
Нагадаємо, президент "Енергоатома" Петро Котін 17 серпня заявляв, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед ДП "Гарантований покупець" і планує закінчити його до кінця року.
На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати "Енергоатом" або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.
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