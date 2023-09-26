RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Долги "Энергоатома" могут спровоцировать банкротство других энергетических предприятий, - эксперт

Фото: долги "Энергоатома" могут спровоцировать банкротство других энергетических предприятий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Долги оператора атомных электростанций компании "Энергоатом" могут привести к банкротству других энергетических предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова.

"Это может быть такой каскад, которого допускать нельзя", - сказал он, отвечая на вопрос, приведут ли долги на энергорынке, а в особенности "Энергоатома", к банкротству других энергетических предприятий.

Он также добавил, что "Энергоатом" производит около 70% потребляемой Украиной электроэнергии, поэтому компания имеет большое влияние на всю сферу энергетики.

"Учитывая эти долги, финансовое состояние и если будут какие-то экономические проблемы – это не будут нужны ракетные удары. Он (долг, - ред.) нарастает-нарастает и может захлопнуть отрасль в целом", - подытожил экс-министр.

Напомним, президент "Энергоатома" Петр Котин 17 августа заявлял, что компания планирует начать в сентябре процесс погашения долгов перед ГП "Гарантированный покупатель" и планирует завершить его до конца года.

По мнению экспертов, Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же разрешить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергоатом