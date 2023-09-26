ua en ru
Вт, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Борги "Енергоатома" можуть спровокувати банкрутство інших енергетичних підприємств, - експерт

Вівторок 26 вересня 2023 10:28
UA EN RU
Борги "Енергоатома" можуть спровокувати банкрутство інших енергетичних підприємств, - експерт Фото: борги "Енергоатома" можуть спровокувати банкрутство інших енергетичних підприємств (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Борги оператора атомних електростанцій компанії "Енергоатом" може призвести до банкрутства інших енергетичних підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї Івана Плачкова.

"Це може бути такий каскад, якого допускати не можна", - сказав він відповідаючи на питання, чи призведуть борги на енергоринку, а в особливості "Енергоатома", до банкрутства інших енергетичних підприємств.

Він також додав, що "Енергоатом" виробляє близько 70% електроенергії, яку споживає Україна, тому компанія має великий вплив на всю сферу енергетики.

"Враховуючи ці борги, фінансовий стан і якщо будуть якісь економічні проблеми - це не будуть потрібні ракетні удари. Він (борг, - ред.) наростає-наростає і може захлопнути галузь в цілому", - підсумував екс-міністр.

Нагадаємо, президент "Енергоатома" Петро Котін 17 серпня заявляв, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед ДП "Гарантований покупець" і планує закінчити його до кінця року.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати "Енергоатом" або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Энергоатом
NEWS
Атака "Шахедів" на порти, пункт пропуску та ракетні удари: наслідки нічного обстрілу України
Атака "Шахедів" на порти, пункт пропуску та ракетні удари: наслідки нічного обстрілу України
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни