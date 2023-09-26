Долги "Энергоатома" могут спровоцировать банкротство других энергетических предприятий, - эксперт

Долги оператора атомных электростанций компании "Энергоатом" могут привести к банкротству других энергетических предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова.

"Это может быть такой каскад, которого допускать нельзя", - сказал он, отвечая на вопрос, приведут ли долги на энергорынке, а в особенности "Энергоатома", к банкротству других энергетических предприятий.

Он также добавил, что "Энергоатом" производит около 70% потребляемой Украиной электроэнергии, поэтому компания имеет большое влияние на всю сферу энергетики.

"Учитывая эти долги, финансовое состояние и если будут какие-то экономические проблемы – это не будут нужны ракетные удары. Он (долг, - ред.) нарастает-нарастает и может захлопнуть отрасль в целом", - подытожил экс-министр.

Напомним, президент "Энергоатома" Петр Котин 17 августа заявлял, что компания планирует начать в сентябре процесс погашения долгов перед ГП "Гарантированный покупатель" и планирует завершить его до конца года.

По мнению экспертов, Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же разрешить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.