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Борги в енергетиці заважають ремонту та модернізації енергообладнання, - нардеп

Субота 27 січня 2024 18:42
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Борги в енергетиці заважають ремонту та модернізації енергообладнання, - нардеп Фото: борги в енергетиці заважають ремонту та модернізації енергообладнання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Накопичені в галузі енергетики борги негативно впливають на запаси палива, а також ремонт та модернізацію енергооб’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, першого заступника голови комітету ВР з енергетики Олексія Кучеренка.

Він розповів, що велика проблема сьогоднішнього енергоринку та газового сектору - це колосальне зростання заборгованостей.

На енергоринку борги оцінюються приблизно в 70 млрд грн, тоді як "Нафтогаз" заявляє про значно більші суми взаємної заборгованості на ринку газу, сказав Кучеренко.

"Завжди боргові ситуації, вони край негативно відображуються і на запасах, і на ремонтах, на модернізації і так далі", - пояснив нардеп.

Кучеренко додав, що борги - це системна проблема ринків електроенергії та газу. Вони продовжують зберігатись і ніхто не розуміє, що з ними робити.

Раніше державна "Центренерго" закликала до вирішення проблеми боргів балансуючого ринку електроенергії, щоб провести ремонти обладнання.

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