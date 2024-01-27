ua en ru
Сб, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Долги в энергетике мешают ремонту и модернизации энергооборудования, - нардеп

Суббота 27 января 2024 18:42
UA EN RU
Долги в энергетике мешают ремонту и модернизации энергооборудования, - нардеп Фото: долги в энергетике мешают ремонту и модернизации энергооборудования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Накопленные в отрасли энергетики долги оказывают негативное влияние на запасы топлива, а также ремонт и модернизацию энергообъектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, первого замглавы комитета ВР по энергетике Алексея Кучеренко.

Он рассказал, что большая проблема сегодняшнего энергорынка и газового сектора – это колоссальный рост задолженностей.

На энергорынке долги оцениваются примерно в 70 млрд грн, тогда как "Нафтогаз" заявляет о значительно больших суммах взаимной задолженности на рынке газа, сказал Кучеренко.

"Всегда долговые ситуации, они крайне негативно отражаются и на запасах, и на ремонтах, на модернизации и так далее", – пояснил нардеп.

Кучеренко добавил, что долги – это системная проблема рынков электроэнергии и газа. Они продолжают храниться, и никто не понимает, что с ними делать.

Ранее государственная "Центрэнерго" призвала к решению проблемы долгов балансирующего рынка электроэнергии, чтобы провести ремонт оборудования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России