Борги в енергетиці продовжують гальмувати розвиток "зеленої" енергетики, - експерт

"Був відповідний указ президента прийнятий про вирішення даної проблеми, але на жаль, поки що ця проблема важко вирішується. Не можна сказати, що якось знижується заборгованість на ринку", - сказав Омельченко.

За його словами, проблема велика, в першу чергу, на балансуючому ринку. Тому що багато підприємств, наприклад, держшахти, водоканали, різні підприємства, які включені в відповідний перелік, не сплачують взагалі коштів.

"Зараз намагаються скоротити перелік тих підприємств, яких не дозволено відключати у разі неплатежів, але проблема залишається дуже велика", - додав експерт.

Також за його словами, є проблема невідповідності цін на електричну енергію для населення, які приблизно в 2,5-3 рази нижчі ринкового рівня і практично компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго" мають компенсувати ці кошти для населення.

"І безумовно це питання тарифів "Укренерго", тобто надбавки в тарифі "Укренерго" для "зеленої генерації" - цього тарифу не вистачає і в результаті утворюється велика заборгованість ще й перед "зеленою генерацією" і теж достатньо гальмує розвиток відновлювальної енергії", - зазначив Омельченко.

Він вважає, що такі проблеми поки що далекі від розв'язань, але їх потрібно вирішувати терміново через те, що в цілому обсяг ланцюга заборгованостей перевищує 150 млрд грн.

Нагадаємо, 7 листопада президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де першим до вирішення Кабінетом міністрів у місячний строк поставлено питання заборгованостей. Відповідний указ №737/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

Станом на середину березня недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік - майже 45%.