Долги в энергетике продолжают тормозить развитие "зеленой" энергетики, - эксперт

"Был соответствующий указ президента принят о решении данной проблемы, но, к сожалению, пока эта проблема трудно решается. Нельзя сказать, что как-то снижается задолженность на рынке", - сказал Омельченко.

По его словам, проблема велика, в первую очередь, на балансирующем рынке. Потому что многие предприятия, например госшахты, водоканалы, различные предприятия, которые включены в соответствующий перечень, не платят вообще средств.

"Сейчас пытаются сократить перечень тех предприятий, которые не позволены отключать в случае неплатежей, но проблема остается очень большой", - добавил эксперт.

Также, по его словам, есть проблема несоответствия цен на электрическую энергию для населения, которые примерно в 2,5-3 раза ниже рыночного уровня и практически компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны компенсировать эти средства для населения.

"И безусловно это вопрос тарифов "Укрэнерго", то есть надбавки в тарифе "Укрэнерго" для "зеленой генерации" - этого тарифа не хватает и в результате образуется большая задолженность еще и перед "зеленой генерацией" и тоже достаточно тормозит развитие возобновляемой энергии", - отметил Омельченко.

Он считает, что такие проблемы пока далеки от разрешений, но их нужно решать срочно из-за того, что в целом объем цепи задолженностей превышает 150 млрд грн.

Напомним, 7 ноября президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно мер по повышению устойчивости энергосистемы и ее работы в зимний период, где первым к решению Кабинетом министров в месячный срок был поставлен вопрос задолженностей. Соответствующий указ №737/2023 обнародован на сайте главы государства.

По состоянию на середину марта недоплата Гарантированного покупателя предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год – почти 45%.