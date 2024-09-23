UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Борги в енергетиці гальмують розвиток децентралізованої генерації в Україні, - експерт

Фото: борги в енергетиці гальмують розвиток децентралізованої генерації в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Накопичення боргів в енергетичному секторі суттєво впливає на розвиток децентралізованої генерації та інвестиційну привабливість галузі.

Про це заявив експерт, доктор економічних наук, керівник енергетичних програм ГО "Український інститут майбутнього" Андріан Прокіп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

За його словами, ситуація на балансуючому ринку електроенергії настільки складна, що компанії можуть чекати рік-півтора, щоб отримати кошти за вироблену електроенергію.

"На балансуючому ринку борги сягають приблизно 30 мільярдів гривень. Є гравці, яким дозволено не платити", - зазначив Прокіп.

Експерт підкреслив, що ця ситуація стала серйозним бар'єром для будівництва децентралізованої генерації. Незважаючи на заяви уряду про плани побудови децентралізованої системи у 2023 році, реального прогресу не сталося.

"Тільки після атак, які сталися після 22 березня цього року, ми побачили спрощення процедур та певний рух, але… цього часу виявилося недостатньо", - додав Прокіп.

Експерт зазначив, що бізнес намагається будувати власну генерацію, щоб захиститись від перебоїв з електрикою. Адже для підприємств відсутність світла означає зупинку виробництва, невиплачені зарплати та несплачені податки. Борги – один із факторів, які блокують будівництво нових потужностей. 

Раніше колишній заступник міністра енергетики Олексій Рябчин заявив, що ситуація в енергетичній галузі може погіршитися, якщо не вирішити проблему боргів. Зокрема, підприємства не зможуть платити зарплати своїм працівникам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія