RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Долги в энергетике тормозят развитие децентрализованной генерации в Украине, - эксперт

Фото: долги в энергетике тормозят развитие децентрализованной генерации в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Накопление долгов в энергетическом секторе оказывает существенное влияние на развитие децентрализованной генерации и инвестиционную привлекательность отрасли.

Об этом заявил эксперт, доктор экономических наук, руководитель энергетических программ ОО "Украинский институт будущего" Андриан Прокип, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

По его словам, ситуация на балансирующем рынке электроэнергии настолько сложна, что компании могут ждать год-полтора, чтобы получить средства за производимую электроэнергию.

"На балансирующем рынке долги достигают примерно 30 миллиардов гривен. Есть игроки, которым разрешено не платить", – отметил Прокип.

Эксперт подчеркнул, что эта ситуация стала серьезным барьером для строительства децентрализованного поколения. Несмотря на заявления правительства о планах постройки децентрализованной системы в 2023 году, реального прогресса не произошло.

"Только после атак, произошедших после 22 марта этого года, мы увидели упрощение процедур и определенное движение, но... этого времени оказалось недостаточно", - добавил Прокип.

Эксперт отметил, что бизнес пытается строить собственное поколение, чтобы защититься от перебоев с электричеством. Ведь для предприятий отсутствие света означает остановку производства, невыплаченные зарплаты и неуплаченные налоги. Долги – один из факторов, блокирующих строительство новых мощностей.

Ранее бывший заместитель министра энергетики Алексей Рябчин заявил, что ситуация в энергетической отрасли может усугубиться, если не решить проблему долгов. В частности, предприятия не смогут платить зарплату своим работникам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия