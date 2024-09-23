Долги в энергетике тормозят развитие децентрализованной генерации в Украине, - эксперт

По его словам, ситуация на балансирующем рынке электроэнергии настолько сложна, что компании могут ждать год-полтора, чтобы получить средства за производимую электроэнергию.

"На балансирующем рынке долги достигают примерно 30 миллиардов гривен. Есть игроки, которым разрешено не платить", – отметил Прокип.

Эксперт подчеркнул, что эта ситуация стала серьезным барьером для строительства децентрализованного поколения. Несмотря на заявления правительства о планах постройки децентрализованной системы в 2023 году, реального прогресса не произошло.

"Только после атак, произошедших после 22 марта этого года, мы увидели упрощение процедур и определенное движение, но... этого времени оказалось недостаточно", - добавил Прокип.

Эксперт отметил, что бизнес пытается строить собственное поколение, чтобы защититься от перебоев с электричеством. Ведь для предприятий отсутствие света означает остановку производства, невыплаченные зарплаты и неуплаченные налоги. Долги – один из факторов, блокирующих строительство новых мощностей.

Ранее бывший заместитель министра энергетики Алексей Рябчин заявил, что ситуация в энергетической отрасли может усугубиться, если не решить проблему долгов. В частности, предприятия не смогут платить зарплату своим работникам.