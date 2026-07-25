ua en ru
Сб, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Борги на балансуючому ринку заважають Україні інтегруватися з енергоринком ЄС, - УАВЕ

14:58 25.07.2026 Сб
2 хв
Є причина, чому система не може функціонувати так, як задумано
aimg Наталя Крижанівська
Борги на балансуючому ринку заважають Україні інтегруватися з енергоринком ЄС, - УАВЕ Борги на балансуючому ринку гальмують євроінтеграцію енергетики (фото: (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Хронічні борги на балансуючому ринку залишаються однією з головних проблем української енергетики та ускладнюють її розвиток за ринковими правилами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Української асоціації відновлюваної енергетики Ольги Євстігнєєвої.

За її словами, балансуючий ринок роками працює в умовах накопичених боргів, через що система не може функціонувати так, як задумано.

У результаті замість прозорих ринкових механізмів доводиться підтримувати складні тимчасові рішення, а борги продовжують накопичуватися.

"Цей ринок, він хронічно в боргах, і це є дуже велика проблема. І тому сьогодні ми якраз теж будемо відстоювати цю позицію для того, щоб переходити від цього, умовно кажучи, "зоопарку ПСО", яке існує, і впроваджувати якісь системні ринкові механізми", - сказала Євстігнєєва.

Вона зазначила, що боргова проблема не обмежується лише балансуючим ринком, а впливає і на розвиток відновлюваної енергетики.

На її думку, для нормальної роботи ринку необхідно одночасно розвивати відновлювану генерацію та системи накопичення енергії, щоб різні сегменти енергоринку працювали як єдина система.

"Проблема боргів, вона є як на балансуючому ринку, так і може з'являтися на ринку ВДЕ. І оці всі такі девіації ринкові стоять для нас завданням, для того, щоб їх вирішити і щоб успішно об'єднатися з Європою", - наголосила голова УАВЕ.

Зазначимо, що раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що борги на балансуючому ринку виникають не через технічні помилки, а через "критичні" підприємства, які продовжують споживати електроенергію, але роками не можуть за неї розрахуватися.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Енергетики
Новини
Удар по виставці зброї на Київщині: затримано організатора заходу
Удар по виставці зброї на Київщині: затримано організатора заходу
Аналітика
Простір для компромісів скорочується. Які вимоги висуває МВФ до України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Простір для компромісів скорочується. Які вимоги висуває МВФ до України