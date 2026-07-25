Борги на балансуючому ринку заважають Україні інтегруватися з енергоринком ЄС, - УАВЕ

Хронічні борги на балансуючому ринку залишаються однією з головних проблем української енергетики та ускладнюють її розвиток за ринковими правилами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Української асоціації відновлюваної енергетики Ольги Євстігнєєвої.

За її словами, балансуючий ринок роками працює в умовах накопичених боргів, через що система не може функціонувати так, як задумано.

У результаті замість прозорих ринкових механізмів доводиться підтримувати складні тимчасові рішення, а борги продовжують накопичуватися.

"Цей ринок, він хронічно в боргах, і це є дуже велика проблема. І тому сьогодні ми якраз теж будемо відстоювати цю позицію для того, щоб переходити від цього, умовно кажучи, "зоопарку ПСО", яке існує, і впроваджувати якісь системні ринкові механізми", - сказала Євстігнєєва.

Вона зазначила, що боргова проблема не обмежується лише балансуючим ринком, а впливає і на розвиток відновлюваної енергетики.

На її думку, для нормальної роботи ринку необхідно одночасно розвивати відновлювану генерацію та системи накопичення енергії, щоб різні сегменти енергоринку працювали як єдина система.

"Проблема боргів, вона є як на балансуючому ринку, так і може з'являтися на ринку ВДЕ. І оці всі такі девіації ринкові стоять для нас завданням, для того, щоб їх вирішити і щоб успішно об'єднатися з Європою", - наголосила голова УАВЕ.